В Ростовской области тело молодого парня нашли в реке

Вчера, 18 июня, в Ростовской области в реке было найдено тело 19-летнего парня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о трагедии поступила на пульт дежурного в 18.35. Спасатели извлекли тело молодого человека из акватории реки Кундрючья в районе Несветайского водохранилища. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств его гибели.
Всего с начала лета в водоемах Ростовской области утонули 11 человек, — сообщили в ведомстве.
Все ЧП произошли в необорудованных для купания местах.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области два человека утонули в реке Дон.
Фото МЧС по РО
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