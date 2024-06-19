В Ростовской области тело молодого парня нашли в реке

Вчера, 18 июня, в Ростовской области в реке было найдено тело 19-летнего парня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о трагедии поступила на пульт дежурного в 18.35. Спасатели извлекли тело молодого человека из акватории реки Кундрючья в районе Несветайского водохранилища. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств его гибели.

Всего с начала лета в водоемах Ростовской области утонули 11 человек, — сообщили в ведомстве.

Все ЧП произошли в необорудованных для купания местах.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области два человека утонули в реке Дон.

Фото МЧС по РО