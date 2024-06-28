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В Ростовской области тело 50-летнего мужчины нашли в реке

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28 июня в Ростовской области 50-летний мужчина утонул в реке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась в Аксайском районе. Там спасатели подняли со дна реки Аксай тело погибшего. По предварительным данным, мужчина с компанией друзей рыбачил недалеко от поселка Пчеловодный.

«Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил рано утром окунуться. Он нырнул в реку и исчез из виду», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на прошлой неделе в реках и водохранилищах Ростовской области утонули 5 человек.

Фото ГУ МЧС Ростовской области

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Таганрогская правда
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