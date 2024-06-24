В Ростовской области за минувшую неделю в водоемах утонули пять человек. Все они купались в необорудованных для этого местах, сообщает региональное ГУ МЧС.

В районе хутора Колузаево Азовского района в реке Дон во время рыбалки соседи обнаружили тело 56-летнего мужчины. В Ростове и Волгодонске из акваторий водохранилищ тоже извлекли тела двух мужчин, личность и обстоятельства гибели которых устанавливаются. В Азове в реке Мокрый Кагальник утонул 53-летний местный житель. Еще одна трагедия произошла в Красном Сулине, где утонул 19-летний парень. Приятели купались в реке Кундрючья. Один из них нырнул и исчез из виду.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области парень хотел переплыть реку Дон и чуть не утонул.

Иллюстрация скрин видео ГУ МЧС по Ростовской области