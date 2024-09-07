7 сентября в Ростовской области утонул 45-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась в селе Артемовском Октябрьского района. Спасатели извлекли из акватории реки Кадамовка тело мужчины. Со слов очевидцев, он зашёл в воду в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В нынешнем году с начала лета на водоемах Ростовской области уже утонуло 52 человека. В МЧС напоминают об опасности купания в необорудованном месте, настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкоголем у воды и не выходить в акваторию в сумерках.

Ранее мы рассказали, что 75-летний мужчина утонул в реке Северский Донец.

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