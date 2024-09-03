В Ростовской области 75-летний мужчина утонул в реке Северский Донец, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
2 сентября спасатели извлекли тело погибшего из акватории водоема. Как случилась трагедия, пока не ясно.
«Обстоятельства ЧП выясняются», — пояснили в ведомстве.
В нынешнем году с начала купального сезона в Ростовской области уже утонул 51 человек. В МЧС напоминают об опасности купания в необорудованном месте, настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкоголем у воды и не выходить в акваторию в сумерках.
Ранее мы рассказали, что тело утонувшего в реке Дон мужчины искали три дня.
Фото ГУ МЧС России по Ростовской области
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