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В Ростовской области 75-летний мужчина утонул в реке

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В Ростовской области 75-летний мужчина утонул в реке Северский Донец, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

2 сентября спасатели извлекли тело погибшего из акватории водоема. Как случилась трагедия, пока не ясно.

«Обстоятельства ЧП выясняются», — пояснили в ведомстве.

В нынешнем году с начала купального сезона в Ростовской области уже утонул 51 человек. В МЧС напоминают об опасности купания в необорудованном месте, настоятельно рекомендуют не злоупотреблять алкоголем у воды и не выходить в акваторию в сумерках.

Ранее мы рассказали, что тело утонувшего в реке Дон мужчины искали три дня.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области

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новости происшествия Ростовская область утонул
Таганрогская правда
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