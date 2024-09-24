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В Ростовской области таксист пытался убить клиентку

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В Ростовской области суд вынес приговор таксисту, который напал на свою клиентку и пытался ее задушить. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Ростовской области

Фигурант занимался перевозкой пассажиров на арендованном автомобиле ООО «Яндекс Такси». В июле нынешнего года в дороге он поссорился с клиенткой. Таксист остановил машину на территории Мясниковского района, вышел из нее, открыл пассажирскую дверь и нанес женщине несколько ударов. А затем начал душить ремнем безопасности. Когда пассажирка потеряла сознание, он решил, что она умерла. Выбросив женщину из автомобиля, он покинул место происшествия. Водитель также присвоил сумку потерпевшей, причинив ей ущерб на сумму свыше 70 тысяч рублей.

Позже женщина пришла в себя, а преступник был задержан. Он признан виновным в краже и покушении на убийство. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказали, что в Ростове женщина на автомобиле сбила ребенка и скрылась.

Изображение от wirestock на Freepik

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Таганрогская правда
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