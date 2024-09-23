В Ростове женщина на автомобиле сбила ребенка и скрылась

22 сентября в Ростове неизвестная женщина на автомобиле сбила 10-летнюю девочку на переходе и покинула место ДТП. Сейчас личность водителя устанавливают сотрудники полиции, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в 18.00 в районе дома № 94 на улице Мичуринской. Неизвестная женщина на неустановленном автомобиле сбила девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель вышла из машины, спросила о самочувствии ребенка и покинула место происшествия. Девочка с травмами была госпитализирована. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.

В случае, если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, сообщите об этом по телефону дежурной части: 8(863) 249-42-77.

Ранее мы рассказали, что два человека погибли и шестеро пострадали в аварии с пассажирским микроавтобусом в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции РО