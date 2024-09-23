Главная » Новости Ростовской области

В Ростове женщина на автомобиле сбила ребенка и скрылась

На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

22 сентября в Ростове неизвестная женщина на автомобиле сбила 10-летнюю девочку на переходе и покинула место ДТП. Сейчас личность водителя устанавливают сотрудники полиции, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел в 18.00 в районе дома № 94 на улице Мичуринской. Неизвестная женщина на неустановленном автомобиле сбила девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель вышла из машины, спросила о самочувствии ребенка и покинула место происшествия. Девочка с травмами была госпитализирована. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.

В случае, если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, сообщите об этом по телефону дежурной части: 8(863) 249-42-77.

Ранее мы рассказали, что два человека погибли и шестеро пострадали в аварии с пассажирским микроавтобусом в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru