В Ростовской области свыше 139 тысяч жителей старше 80 лет получают повышенную пенсию

Подавать заявление на получение повышенной пенсии по достижении 80 лет не нужно.

Жителям Дона, после того, как им исполнится 80 лет, отделение Соцфонда по Ростовской области выплачивает пенсию в повышенном размере. На Дону выплата увеличена у 139 365 человек.

Каждому пенсионеру в составе страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата. При достижении 80 лет у получателей страховой пенсии по старости она увеличивается вдвое и составляет 16 269,76 рублей (плюс 8 134,88 рубля). Повышение пенсии отделение Соцфонда по Ростовской области производит однократно — со дня рождения пенсионера.

«Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. В новом размере пенсия поступит гражданину в следующем после юбилея месяце», — пояснили в Соцфонде.

Надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на страховые пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку у них уже есть аналогичная надбавка к пенсии.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить индексация пенсий работающим пенсионерам.

Изображение от freepik