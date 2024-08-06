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Жителям Таганрога рассказали, как будет проходить индексация пенсий работающим пенсионерам

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Индексация страховой пенсии работающим пенсионерам в соответствии с поправками в федеральном законодательстве возобновится с 2025 года, сообщает отделение СФР по Ростовской области. 

Новости Таганрога

Напомним, с 2016 года сведения об индексации пенсии работающих пенсионеров фиксируются на их лицевых счетах, граждане при этом каждый месяц получают непроиндексированные выплаты. В повышенном размере работающие пенсионеры  получают пенсии после увольнения. Согласно нововведениям, пенсия работающих пенсионеров с 2025 года будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.

Индексация коснется всех видов страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

В отделении СФР по Ростовской области привели пример, как будет проводиться перерасчет. Допустим, пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23,4 тысячи рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете гражданина, и именно по нему будет считаться индексация.

«Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей. При увольнении пенсионера его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Ростовской области Светлана Жинкина.

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году произойдет автоматически. Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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