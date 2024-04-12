В Ростовской области суд приговорил убийцу к 7 годам колонии

В Ростовской области суд приговорил 43-летнего жителя Азовского района к семи годам колонии строгого режима за совершенное убийство, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в хуторе Бурхановка. Там во время совместного застолья фигурант поссорился со своим 30-летним приятелем. Во время конфликта он нанес ему удары ножом в шею и туловище. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а преступник скрылся.

Позже злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка и заключен под стражу. Оказалось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото rostov.sledcom.ru