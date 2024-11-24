В Ростовской области спроектировали новый тип причалов для обслуживания пассажирских судов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Об этом сообщает региональный Минтранс.

Проекты разработаны специалистами Ростовского центрального проектно-конструкторского бюро «Стапель». Они предусматривают секционные сваи переменной длины и переходный мостик. Эти типы причалов можно устанавливать в условиях необорудованного берега и при существенных сезонных колебаниях уровня воды в водоеме.

Посадочные зоны спроектированы таким образом, что обеспечивают возможность установки плавпричала у любого берега реки и обеспечивают возможность посадки и высадки пассажиров с носовых посадочных крыльев, а также через кормовую посадочную площадку «Валдай 45Р», с кормового посадочного крыла «Метеор 120Р».

Ранее мы рассказали, что на Дону отменили дневной и вечерний рейсы «Валдаев».

Фото mindortrans.donland.ru