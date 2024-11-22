На Дону отменили дневной и вечерний рейсы «Валдаев»

СПК «Дон» объявила об отмене до конца навигации дневного рейса скоростных судов на подводных крыльях в Азов и вечернего — в Ростов.

«До конца навигации дневных рейсов в Азов (в 15.00) и вечерних рейсов в Ростов (в 16.05) в расписании не будет. Это связано с сокращением продолжительности светового дня», — уточняет перевозчик.

Рейсы по маршруту «Ростов-на-Дону — Багаевская — Семикаракорск» будут осуществляться при условии, что билеты забронированы онлайн заранее.

Остаются ежедневные регулярные рейсы из Ростова в Азов (отправление в 9.30, прибытие в 10.15) и из Азова в Ростов (отправление в 11.50, прибытие в 12.35). Также до конца навигации ежедневно можно отправиться в прогулочный рейс в Азов из Ростова (отправление в 10.30, прибытие в 11.30).

«По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям все желающие могут совершить прогулочный рейс на «Валдае» по донской столице. Судно отправляется в 14.40, продолжительность путешествия 1 час»,- пояснили в СПК «Дон».

Отметим, с октября перенесена остановка скоростных «Валдаев» в Ростове-на-Дону. Теперь они отправляются с причала №18 у Ворошиловского моста — напротив скульптуры «Дон-батюшка».

Водное сообщение по пассажирским маршрутам возобновлено в Ростовской области в апреле 2024 года. За неполных 8 месяцев «Валдаи» перевезли свыше 19 тысяч пассажиров.

Фото СПК «Дон»