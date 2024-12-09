В Ростовской области спасли замерзшего в реке лебедя

В Ростовской области спасатели помогли лебедю, который оказался в ледовом плену посреди водоема. Об этом сообщили в региональном Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Днем 6 декабря в службу 112 обратились очевидцы, которые сообщили, что птица примерзла ко льду водоема. На место выехали спасатели Вёшенского подразделения областной службы спасения на воде. На весельной лодке они приплыли к лебедю и доставили его на берег. Птица очень замёрзла, поэтому ее укутали в одеяло и показали ветврачу.

«Местные жители приютили лебедя у себя до весны – он будет зимовать в просторном теплом вольере», — пишет источник.

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Фото ДПЧС РО