Главная » Новости Ростовской области

37 тысяч особей молоди белого толстолобика выпущено в реку Дон

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Выпуск молоди растительноядных рыб провели сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Такие мероприятия позволяют значительно снизить уровень неконтролируемого развития сине-зелёных водорослей и улучшить экологическое состояние водоёма.

Новости Ростовской области

Молодь белого толстолобика выпустили в реку Дон ниже Цимлянского водохранилища.

«В районе хутора Дугино Азовского района Ростовской области в водоток было выпущено более 37 тысяч штук белого толстолобика. Это пресноводная рыба, которая является мелиоратором водоёмов, так как питается фитопланктоном. Практика прошлых лет показала, что массовое зарыбление рек, озёр и водохранилищ Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна растительноядными видами рыб  способствовует повышению рыбопродуктивности и обеспечивает высокий экономический эффект за счёт потребления рыбами кормовой базы, неиспользуемой другими видами», — сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Отмечается, что проведение биомелиорации водоёмов играет важную роль в сохранении и увеличении водных биологических ресурсов в регионе.

Фото Азово-Черноморского филиала ВНИРО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дон Ростовская область рыба экология
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru