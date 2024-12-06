37 тысяч особей молоди белого толстолобика выпущено в реку Дон

Выпуск молоди растительноядных рыб провели сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Такие мероприятия позволяют значительно снизить уровень неконтролируемого развития сине-зелёных водорослей и улучшить экологическое состояние водоёма.

Молодь белого толстолобика выпустили в реку Дон ниже Цимлянского водохранилища.

«В районе хутора Дугино Азовского района Ростовской области в водоток было выпущено более 37 тысяч штук белого толстолобика. Это пресноводная рыба, которая является мелиоратором водоёмов, так как питается фитопланктоном. Практика прошлых лет показала, что массовое зарыбление рек, озёр и водохранилищ Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна растительноядными видами рыб способствовует повышению рыбопродуктивности и обеспечивает высокий экономический эффект за счёт потребления рыбами кормовой базы, неиспользуемой другими видами», — сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ВНИРО.