В Ростовской области создают новые экскурсионные маршруты

В Ростовской области создается перечень рекомендуемых экскурсионных музейных маршрутов, в который войдут региональные объекты культурного наследия, исторические места, музейные объекты под открытым небом. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Планируется, что маршруты будут обновляться ежегодно, их разработчиками станут государственные и муниципальные музеи, работающие в тесном сотрудничестве со школами региона.

«Это будет способствовать развитию школьного познавательного туризма и позволит использовать некоторые маршруты во время проведения детской оздоровительной кампании», — пишет источник.

Уже сейчас туристы могут посетить «Гошпитальный сад» Азовского музея-заповедника и познакомиться с «живыми» экспонатами – растениями и их полезными свойствами, интересными фактами, сельскохозяйственным календарем, мифами и легендами.

Каменским музеем создан экскурсионный маршрут «Станица Каменская – центр Донецкого казачьего округа». Он предполагает экскурс в историю казачества, посещение станицы Каменской и архитектурных памятников Каменска-Шахтинского.

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Фото donland.ru