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В Ростовской области создают новые экскурсионные маршруты

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В Ростовской области создается перечень рекомендуемых экскурсионных музейных маршрутов, в который войдут региональные объекты культурного наследия, исторические места, музейные объекты под открытым небом. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Планируется, что маршруты будут обновляться ежегодно, их разработчиками станут государственные и муниципальные музеи, работающие в тесном сотрудничестве со школами региона.

«Это будет способствовать развитию школьного познавательного туризма и позволит использовать некоторые маршруты во время проведения детской оздоровительной кампании», — пишет источник.

Уже сейчас туристы могут посетить «Гошпитальный сад»  Азовского музея-заповедника и познакомиться с «живыми» экспонатами – растениями и их полезными свойствами, интересными фактами, сельскохозяйственным календарем, мифами и легендами.

Каменским музеем создан экскурсионный маршрут «Станица Каменская – центр Донецкого казачьего округа». Он предполагает экскурс в историю казачества, посещение станицы Каменской и архитектурных памятников Каменска-Шахтинского.

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Фото donland.ru

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новости Ростовская область туризм экскурсионные маршруты
Таганрогская правда
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