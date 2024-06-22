В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего заочным отделением одного из колледжей Новочеркасска, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Как выяснилось, с 2019 по 2022 годы обвиняемый неоднократно получал взятки от учащихся колледжа за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки теоретических знаний. Общая сумма полученных денег составила более 180 тыс. рублей.

На время следствия фигурант был помещен под домашний арест. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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