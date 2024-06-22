Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области сотрудник колледжа брал взятки у студентов

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего заочным отделением одного из колледжей Новочеркасска, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Как выяснилось, с 2019 по 2022 годы обвиняемый неоднократно получал взятки от учащихся колледжа за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки теоретических знаний. Общая сумма полученных денег составила более 180 тыс. рублей.

На время следствия фигурант был помещен под домашний арест. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что контрафактную одежду и обувь нашли в магазине Ростова.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru