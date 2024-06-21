Контрафактную одежду и обувь нашли в магазине Ростова

Почти тысячу товаров с признаками контрафактности обнаружили донские таможенники в одном из магазинов Ростова.

Во время проверки помещений магазина таможенники и полицейские нашли 915 предметов иностранного производства низкого качества – обувь, одежду и аксессуары. На них были нанесены логотипы известных брендов. Однако, документы, подтверждающие безопасность и оригинальность товаров, а также сопроводительные документы предприниматель предоставить не смог.

Сейчас продукция изъята сотрудниками полиции, проводится проверка, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Ранее мы рассказали, что компанию из Таганрога оштрафуют за ввоз украинских ручных сеялок.

Фото Ростовской таможни