В Ростовской области снят режим ЧС в лесах регионального уровня, введенный 30 сентября в связи с ландшафтными пожарами, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Введение режима ЧС позволило привлечь к ликвидации возникших 29 и 30 сентября лесных пожаров наибольшее количество сил и средств. Благодаря оперативной работе противопожарных служб Ростовской области была устранена реальная угроза перехода огня одного из лесных пожаров на хутор Варламовка в Милютинском районе. Напомним, пожар здесь возник после падения сбитого российской ПВО БПЛА.

«Еще четыре очага возникли и действовали на расстояниях менее 1-3 км от границ населенных пунктов. Все пожары были оперативного ликвидированы менее чем за сутки с момента возникновения», — говорится в сообщении.

30 сентября возник масштабный пожар в Шолоховском лесничестве. Причина — неосторожное обращение с огнём. Лес горел на площади 46,3 га. К тушению привлекалась группировка в количестве 257 человек и 66 единиц техники.

Борьба с огнем осложнялась из-за обилия высохшей из-за долгой жары растительности, длительного отсутствия осадков, а также штормового ветра с порывами до 20-30 м/c. В районах всех очагов действовал чрезвычайный класс пожарной опасности по условиям погоды.

«По ситуации на 11 часов 9 октября, лесные пожары в Ростовской области не зарегистрированы. В утренние часы в регионе возник и был ликвидирован один лесной пожар на площади 0,1 га. Работали 11 человек и 5 единиц техники», — уточняет Федеральная Авиалесоохрана.

На всей территории региона сохраняется действие особого противопожарного режима.

Фото из архива Департамента по ликвидации ЧС РО, видео тушения пожара в Шолоховском лесничестве – Департамента лесного хозяйства по ЮФО