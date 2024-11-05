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В Ростовской области Служба-112 работает в условиях повышенной нагрузки

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Об этом сообщили 5 ноября в Департаменте по ЧС Ростовской области.

Новости Ростовской области

Так, на минувшей неделе операторы Службы-112 приняли 130 тысяч звонков от жителей региона, что почти на 53 тысячи больше, чем за аналогичную неделю 2023 года.

Со 2 ноября из-за аномальной погоды начались массовые отключения электроснабжения, что привело к значительному увеличению количества обращений по номеру 112. 2 ноября операторы приняли свыше 27 тысяч звонков, а 4 ноября — 34 тысячи, что в три раза больше, чем обычно.

«Почти половина поступивших обращений требовала вмешательства аварийных служб ЖКХ. По каждому звонку, включая повторные, информация передавалась в службы экстренного реагирования. Система «Росгидромет» направила в муниципальные образования 67 штормовых оповещений об ухудшении погодных условий», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября, в течение дня, на телефон Службы 112 поступило более 8 тысяч звонков от жителей Таганрога, из них свыше 6 тысяч были связаны с обрывом проводов и отключением электроэнергии.

Фото: ДПЧС РО

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112 непогода Ростовская область
Таганрогская правда
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