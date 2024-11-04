В Таганроге восстановлена подача электроэнергии по 25 адресам

4 ноября, в течение дня, на телефон Службы 112 поступило более 8 тысяч звонков от жителей Таганрога, из них более 6 тысяч были связаны с обрывом проводов и отключением электроэнергии.

Повреждения линий электропередачи зафиксированы по 50 адресам. В настоящее время по 25 точкам аварийными службами подача электроэнергии восстановлена. В городе работают 6 аварийных бригад, привлечены 7 единиц техники, 24 работника ЮЗЭС. Такие цифры привела вечером 4 ноября глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Также Светлана Камбулова отметила, что, по информации специалистов, уровень воды в Таганрогском заливе начал стабилизироваться.

«Мониторинговые группы продолжают следить за ситуацией. Ждем, когда уровень воды вернется до нормальных показателей. Работы по устранению последствий непогоды в Таганроге будут вестись в круглосуточном режиме, до полного устранения последствий непогоды», — подчеркнула глава города.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой