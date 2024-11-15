В Ростовской области СК расследует обстоятельства гибели рабочего на стройке

ЧП произошло 14 ноября в Ростове на проспекте Маршала Жукова.

На строительном объекте опрокинулся экскаватор, в результате чего погиб рабочий. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего Советским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Проверку проводит и прокуратура Ростовской области. Ход расследования уголовного дела взят на контроль.

Фото: СУ СКР по Ростовской области