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В Ростовской области СК расследует обстоятельства гибели рабочего на стройке

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ЧП произошло 14 ноября в Ростове на проспекте Маршала Жукова.

Новости Ростовской области

На строительном объекте опрокинулся экскаватор, в результате чего погиб рабочий. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего Советским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Проверку проводит и прокуратура Ростовской области. Ход расследования уголовного дела взят на контроль.

Фото: СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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