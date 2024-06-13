Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

Максимальные температуры ждут дончан в июле-августе — воздух прогреется до +36°…+39°. Осадки ожидаются кратковременные и локального характера.

Новости Ростовской области

Из-за жаркой и засушливой погоды Ростовскую область охватывает почвенная засуха.

Скоро почвенная засуха охватит 75% территории региона, а к середине лета — более 80%, — приводит газета «Молот» слова начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой.

Дожди в Ростовскую область должны прийти после 20 июня, однако, по данным метеоролога, «это так называемые летние, локальные дожди, то есть они не будут покрывать всю площадь региона».

В третьей декаде июня осадки в целом не прогнозируются. А температура воздуха повысится до +36° в тени, — пишет источник.

Самыми жаркими станут июль и август, что традиционно для донского края. Максимальные температуры +36°…+39°.

Осадки если и будут, то также летние и местного характера, — отметила Елена Назарова.

Напомним, из-за продолжительной засухи с 11 июня 2024 года в Ростовской области введен режим ЧС. Такой режим позволит донским аграриям быстрее оформить страховые выплаты и возместить потери.

По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и длительной засухи, последовавшей за ними, труженики села могут потерять до 30% урожая, — прокомментировал решение о введении режима ЧС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гидрометцентр засуха погода погода на Дону ЧС
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru