В Ростовской области синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето

Максимальные температуры ждут дончан в июле-августе — воздух прогреется до +36°…+39°. Осадки ожидаются кратковременные и локального характера.

Из-за жаркой и засушливой погоды Ростовскую область охватывает почвенная засуха.

Скоро почвенная засуха охватит 75% территории региона, а к середине лета — более 80%, — приводит газета «Молот» слова начальника Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой.

Дожди в Ростовскую область должны прийти после 20 июня, однако, по данным метеоролога, «это так называемые летние, локальные дожди, то есть они не будут покрывать всю площадь региона».

В третьей декаде июня осадки в целом не прогнозируются. А температура воздуха повысится до +36° в тени, — пишет источник.

Самыми жаркими станут июль и август, что традиционно для донского края. Максимальные температуры +36°…+39°.

Осадки если и будут, то также летние и местного характера, — отметила Елена Назарова.

Напомним, из-за продолжительной засухи с 11 июня 2024 года в Ростовской области введен режим ЧС. Такой режим позволит донским аграриям быстрее оформить страховые выплаты и возместить потери.

По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и длительной засухи, последовавшей за ними, труженики села могут потерять до 30% урожая, — прокомментировал решение о введении режима ЧС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото из архива «Таганрогской правды»