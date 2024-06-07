В Ростовской области силовики задержали пособников террористов

В нескольких регионах России, в том числе в Ростовской области, силовиками задержаны граждане России — выходцы из Центральной Азии, подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Пособников террористов обнаружили и задержали сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии в Карелии, Амурской, Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Ростовской областях и в республике Татарстан.

По предварительным данным, подозреваемые переводили деньги на расчетный счет международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории Российской Федерации). В соцсетях и мессенджерах задержанных обнаружена переписка с пользователями, причастными к деятельности террористов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма», – сообщает ведомство.

Подозреваемые были задержаны и взяты под стражу по решению Петрозаводского городского суда.

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