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В Ростовской области силовики задержали пособников террористов

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В нескольких регионах России, в том числе в Ростовской области, силовиками задержаны граждане России — выходцы из Центральной Азии, подозреваемые в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Новости Ростовской области

Пособников террористов обнаружили и задержали сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии в Карелии, Амурской, Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Ростовской областях и в республике Татарстан.

По предварительным данным, подозреваемые переводили деньги на расчетный счет международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории Российской Федерации). В соцсетях и мессенджерах задержанных обнаружена переписка с пользователями, причастными к деятельности террористов.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма», – сообщает ведомство.

Подозреваемые были задержаны и взяты под стражу по решению Петрозаводского городского суда.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области суд приговорил украинца к 10 годам за шпионаж.

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происшествия Росгвардия Ростовская область ФСБ
Таганрогская правда
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