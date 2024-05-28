В Ростовской области суд приговорил украинца к 10 годам за шпионаж

Ростовский областной суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Милованову, который признан виновным в шпионаже, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Милованов, находясь в зоне СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через интернет-мессенджер сведения о личном составе и передвижениях подразделений российских войск. Переданная фигурантом информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по российским войскам.

Суд признав Ивана Милованова виновным в шпионаже и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)