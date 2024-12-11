11 декабря под Каменском был уничтожен укранский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника», – написал Юрий Слюсарь.
Со ссылкой на данные оперативных служб он сообщил, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Напомним, что ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ.
Фото из архива
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