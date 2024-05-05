В Ростовской области с рельсов сошел электровоз

Происшествие случилось в ночь на 5 мая на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Сошедший с рельсов грузовой состав повредил пути и провода.
Пострадавших нет. Но на утро 5 мая несколько поездов дальнего следования значительно задерживаются в пути. Железнодорожники пока смогли восстановить движение только по одному маршруту.
Проверку по факту ЧП начала прокуратура.
По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Ранее мы сообщали, что полиция проверяет информацию о найденном под Таганрогом стихийном захоронении собак.
Фото Южной транспортной прокуратуры