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В Ростовской области с рельсов сошел электровоз

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Происшествие случилось в ночь на 5 мая на станции Куберле в Орловском районе Ростовской области. Сошедший с рельсов грузовой состав повредил пути и провода.

Новости Ростовской области

Пострадавших нет. Но на утро 5 мая несколько поездов дальнего следования значительно задерживаются в пути. Железнодорожники пока смогли восстановить движение только по одному маршруту.

Проверку по факту ЧП начала прокуратура.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее мы сообщали, что полиция проверяет информацию о найденном под Таганрогом стихийном захоронении собак.

Фото Южной транспортной прокуратуры

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Таганрогская правда
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