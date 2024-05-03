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Полиция проверяет информацию о найденном под Таганрогом стихийном захоронении собак

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Трупы собак обнаружены неподалеку от центра содержания животных.

Новости Таганрога

В Ростовской области полиция проверяет сообщения в соцсетях о найденных под Таганрогом, в Неклиновском районе, трупах собак.

В дежурную часть отдела МВД России по Неклиновскому району поступило сообщение местного жителя об обнаружении трупов собак на участке местности вблизи села Федоровка. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как сообщил телеграм-канал Don Mash, трупы были найдены общественниками рядом с центром содержания животных под Таганрогом. В сообщении говорится, что «руководство центра считает, что тела им подкинули зоозащитники».

Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik

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Таганрогская правда
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