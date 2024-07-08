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В Ростовской области за один день утонули четыре человека

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Несчастные случаи произошли 7 июля в Морозовске, Донецке, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Так, в Морозовске утонул 40-летний мужчина. Тело местного жителя спасатели извлекли 8 июля из акватории реки Быстрая. Мужчина пошел купаться в реку, предварительно употребив горячительные напитки.

В Донецке в 500 метрах от городского пляжа из реки Северский Донец спасатели вытащили из воды тело 53-летнего рыбака. Мужчина рыбачил недалеко от берега, запутался в леске, выбраться сам уже не смог.

В Каменске-Шахтинском в акватории реки Северский Донец обнаружено тело 31-летнего жителя Шахт. Отмечается, что компания отдыхала на берегу. Один из друзей решил окунуться — зашел в воду и пропал из виду. Его тело обнаружили спасатели.

В Новошахтинске в реке Малый Несветай утонула женщина. Личность и обстоятельства ее гибели устанавливаются.

В субботу, 6 июля, в акватории водоема поселка 20 лет РККА города Шахты утонул 45-летний мужчина. Он также в компании употреблял алкоголь, решил искупаться и захлебнулся во время заплыва.

«С начала купального сезона 2024 года на водоемах региона произошло 21 происшествие, 19 человек утонули, двоих удалось спасти», — привели цифры в МЧС.

Фото ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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