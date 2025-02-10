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На Дону в ходе диспансеризации у женщины выявили редкий вид опухоли

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Пациентка прооперирована и идет на поправку.

#Здоровье

В Ростовской области у 56-летней жительницы города Шахты выявили редкий вид новообразования — солитарную фиброзную опухоль.

В городскую поликлинику №1 города Шахты обратилась женщина 56 лет для прохождения ежегодной диспансеризации, которая проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в минздраве региона. Врач-рентгенолог Владимир Солдатенко по результатам исследования выявил невриному заднего средостения и направил пациентку на дополнительное обследование: СКТ органов грудной полости и консультацию торакального хирурга. Спиральная компьютерная томография показала солитарную фиброзную опухоль – это довольно редкая разновидность новообразования, разъяснили в ведомстве.

Пациентка успешно прооперирована в НМИЦ онкологии им. Блохина и уже активно идет на поправку.

В министерстве здравоохранения считают, что данный случай наглядно демонстрирует, как важно ежегодно проходить медицинский осмотр, даже не имея жалоб, и что регулярное обследование в значительной степени уменьшит вероятность развития наиболее опасных заболеваний.

Фото: минздрав РО

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диспансеризация новости Ростовская область
Таганрогская правда
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