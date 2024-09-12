В Ростовской области разыскивают водителя мотоцикла, ударившего ребенка-инвалида

Инцидент произошел 11 сентября в Аксае Ростовской области.

Видео случившегося на своих ресурсах разместил ТГ-канал «Ростов Главный». Сообщается, что возле кафе, расположенного вдоль трассы, мальчик с инвалидностью потрогал припаркованный мотоцикл. Водитель транспортного средства, заметив это, дал ребенку подзатыльник и уехал.

Мама несовершеннолетнего написала заявление в полицию.

Ситуацию прокомментировали в донском главке.

«В ОМВД России по Аксайскому району поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Шолохова. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Опросив участников событий и очевидцев, сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнего, от его матери правоохранителями принято заявление. К моменту прибытия полиции гражданин покинул место происшествия», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, личность участника конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области после пропажи подростка заведено уголовное дело по статье «Убийство»

Иллюстрация: скрин видео ТГ-канала «Ростов Главный»