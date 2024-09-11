В Ростовской области после пропажи подростка заведено уголовное дело по статье «Убийство»

16-летний ростовчанин Сергей Иванов пропал 5 сентября. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает Следственное управление СКР по Ростовской области.

«Следственными органами региона по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело открыто по факту безвестного исчезновения Сергея Александровича Иванова 2007 года рождения. По данным следствия, вечером 5 сентября 2024 года несовершеннолетний покинул место своего жительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений, свидетельствующих о намерении подростка уйти из дома на длительный срок, нет. Как и фактов его самовольного ухода ранее. Все это может свидетельствовать о совершении в отношении Иванова преступления.

В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего.

Если вы что-то знаете об обстоятельствах исчезновения Сергея Иванова или месте его нахождения, обращайтесь в Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ростовской области по телефону 8(863) 210-30-27, или в органы полиции по телефонам: 8(863)249-20-60; 102.

Фото rostov.sledcom.ru и поискового отряда «Лиза Алерт Ростовской области»