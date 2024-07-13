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В Ростовской области разрабатывают новые автомобильные и водные турмаршруты

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За пять месяцев 2024 года турпоток в Ростовской области вырос на 19%.

Новости Ростовской области

О новых направлениях в сфере донского туризма на пресс-конференции рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко. Речь шла об автомобильном и водном туризме, разработках новых маршрутов, в том числе и городских, участии в межрегиональном проекте «Восточный юг России» и других направлениях.

Максим Папушенко отметил, что в регионе разработано пять автомобильных маршрутов. Это направления в сторону Новочеркасска и станицы Старочеркасской, Неклиновского, Каменского, Красносулинского районов, станицы Вешенской, хутора Мержаново, Таганрога. Работа в данном направлении продолжается.

Туроператоры активно включились в разработку водных маршрутов, в том числе на судах «Валдай». Сейчас водные перевозки на скоростных судах «Валдай» на подводных крыльях открыты из Ростова в Азов, Семикаракорск, станицу Багаевскую. Разрабатывается маршрут из Таганрога в Волгоградскую область.

«Ставка делается не только на туристов из других субъектов страны, но и на жителей Ростовской области, которые семьями и компаниями на выходных выезжают в различные районы родного региона посмотреть красивые места», — приводит слова министра портал донского правительства.

Новшеством этого сезона для турсферы Дона стало участие в проекте «Восточный юг России» (включены Ростовская область, Республика Адыгея и Краснодарский край) в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит создать новые туристические локации и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Особое внимание Максим Папушенко уделил визитным карточкам Ростовской области — крупным турмаршрутам, которые пользуются популярностью. Это имеющий статус национального маршрут «Стартап Петра I», «Большой казачий круг», эногастрономические маршруты.    

Также министр отметил рост турпотока — за пять месяцев текущего года донской регион посетило на 19% гостей больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, тенденция на увеличение гостей региона сохранится. 

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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