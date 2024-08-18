В Ростовской области вынесен приговор 52-летнему жителю Чертковского района, который совершил разбойное нападение на пожилую женщину, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. В селе Новоселовка фигурант проник в домовладение 82-летней женщины, избил ее. А затем, угрожая отверткой, похитил около восьми тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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