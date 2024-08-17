7 лет колонии получила жительница Таганрога за нападение с ножом на своего сожителя

В результате полученных травм 38-летний мужчина скончался.

Установлено, что в декабре 2023 года фигурантка дела находилась по месту своего жительства. Вместе с сожителем женщина употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В пылу ссоры фигурантка нанесла мужчине удар кухонным ножом в туловище.

Сначала жительница Таганрога пыталась самостоятельно оказать помощь пострадавшему. Но, увидев, что состояние мужчины стало резко ухудшаться, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Раненого доставили в больницу, где, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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Фото из архива «Таганрогской правды»