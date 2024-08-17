Главная » Новости Таганрога

7 лет колонии получила жительница Таганрога за нападение с ножом на своего сожителя

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В результате полученных травм 38-летний мужчина скончался.

Новости Таганрога

Установлено, что в декабре 2023 года фигурантка дела находилась по месту своего жительства. Вместе с сожителем женщина употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В пылу ссоры фигурантка нанесла мужчине удар кухонным ножом в туловище.

Сначала жительница Таганрога пыталась самостоятельно оказать помощь пострадавшему. Но, увидев, что состояние мужчины стало резко ухудшаться, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Раненого доставили в больницу, где, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.

В ходе следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы рассказывали, что под Таганрогом осудили группу экстремистов.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

происшествия Таганрог следком Следственный комитет
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru