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В Ростовской области рассмотрят инициативы об отставке глав двух муниципалитетов

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Две инициативы об удалении в отставку глав муниципальных образований поступили по фактам выявленных нарушений в результате антикоррупционных проверок.

Новости Ростовской области

Материалы антикоррупционных проверок в отношении 29 лиц, замещающих муниципальные должности и должности глав местных администраций по контракту, рассмотрены 23 сентября на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области. Об этом сообщает портал донского правительства со ссылкой на заместителя начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области Сергея Кулика.

Отмечается, что, по информации, содержащейся в представлениях прокуроров городов и районов Дона, в 2024-м году управлением инициировано 117 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, две – контроля за расходами. 107 проверок уже завершены.

По фактам выявленных нарушений в результате проведенных проверок рекомендованы к принятию конкретные меры ответственности в отношении 100 руководителей: 23 замечания, четыре выговора, 70 предупреждений, один запрет занимать должность в представительном органе муниципального образования, две инициативы об удалении в отставку глав муниципалитетов.

Напомним, что работу по недопущению и устранению коррупционных правонарушений на регулярной основе проводит управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области совместно с региональной прокуратурой.

Фото zsro.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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