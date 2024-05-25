В Ростовской области прокуратура выявила нарушение жилищных прав более трех тысяч многодетных семей

Нарушения связаны с предоставлением земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.

В ходе проверки соблюдения федерального законодательства прокуратура Ростовской области установила, что министерством имущественных и земельных отношений региона с 2014 года многодетным семьям предоставлялись не обеспеченные инженерно-транспортной инфраструктурой земельные участки.

Кроме того, профильными министерствами своевременно не принимаются меры к проектированию и проведению строительно-монтажных работ для организации водо-, газоснабжения и улично-дорожной сети, ненадлежащим образом осуществляется контроль за расходованием бюджетных средств на эти цели, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Системные недостатки, выявленные в работе органов власти Ростовской области, привели к нарушению жилищных прав 3225 многодетных семей.

Прокуратурой Ростовской области главе региона внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений и обеспечить соблюдение прав семей с несовершеннолетними детьми.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры, — уточняется в сообщении.

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