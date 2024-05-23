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По требованию прокуратуры педагогам Таганрога пересчитали выплаты и компенсации

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В общей сложности перерасчет произведен на сумму около 3,5 млн рублей. Должностные лица, виновные в нарушении, привлечены к ответственности.

Город

С требованием пересчитать положенные им выплаты в прокуратуру Таганрога обратилась группа педагогических работников.

Надзорное ведомство провело проверку своевременности и полноты выплаты сотрудникам учреждений образования вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, а также других надбавок компенсационного и стимулирующего характера.

В ходе проверки установлено, что педагоги вопреки требованиям закона положенные им компенсационные выплаты за классное руководство и проверку письменных работ в текущем учебном году получали в неполном объеме.

В связи с этим прокуратурой Таганрога принят комплекс мер реагирования. В итоге 7 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 директоров учреждений привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права), — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В результате вмешательства прокуратуры педагогам произведен перерасчет размера положенных выплат на общую сумму около 3,5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге пенсионерке пересчитали выплаты по требованию прокуратуры.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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