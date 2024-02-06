В Ростовской области пройдёт акция #ЗдороваяCуббота по профилактике онкологии

Акция состоится в субботу, в Ростове, в городской поликлинике № 1. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечался 4 февраля. Для удобства дончан акцию проводят в выходной день.

Специалисты отмечают, эффективность массового скрининга для распространенных видов онкологии доказана. В результате профилактического обследования удается обнаружить заболевание на ранней стадии и увеличить шансы на выздоровление, более доступное по цене лечение, долгую и полноценную жизнь.

В рамках акции можно будет сдать анализы на онкомаркеры. Волонтеры-медики проведут мастер-класс по самодиагностике молочных желез и кожных покровов. Также участники получат практические и теоретические знания по самодиагностике для выявления структурных изменений в доступных для пальпации органах и тканях, сообщает донской Минздрав.

Записаться можно в регистратуре поликлиники, на сайте лечебного учреждения, а также по телефону 8(863)285-10-61 или в чате https://wa.me/79398646105.

Адрес поликлиники: ул.Сержантова, 3, кабинет 218, время проведения с 8.00 до 14.00.

Профилактика онкозаболеваний и меры по раннему выявлению проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, специалисты Ростовского онкоцентра перечислили самые распространенные онкозаболевания в Ростовской области и Южном федеральном округе, а также дали рекомендации по профилактике рака.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России