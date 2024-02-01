Донские онкологи назвали самые распространенные онкозаболевания в регионе и в ЮФО

Накануне Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России) перечислили самые распространенные онкозаболевания в Ростовской области и Южном федеральном округе, а также дали рекомендации по профилактике рака.

По предварительным итогам 2023 года, эксперты отметили, что рост онкологической заболеваемости как в области, так и в округе составляет 1% по сравнению с предыдущим годом. В Ростовской области число впервые выявленных случаев рака в среднем составляет 16000, в ЮФО — порядка 70 000 случаев.

В Ростовской области и Южном федеральном округе растет показатель активно выявленных случаев рака. Речь идет о пациентах, у которых злокачественные новообразования выявлены во время профосмотров и диспансеризации. Как правило, это онкобольные с ранними стадиями рака, который хорошо поддается лечению. В Ростовской области доля активно выявленных случаев превысила 25% — это более 3500 пациентов. В ЮФО активно выявлено более 28% — порядка 16000 пациентов, — отметил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН, главный онколог ЮФО Олег Кит.

Олег Кит перечислил самые распространенные виды рака у мужчин и женщин в 2023 году. В Ростовской области и Южном федеральном округе тройка лидеров в структуре онкозаболеваемости по локализациям выглядит одинаково.

В 2023 году у мужчин на первом месте — рак предстательной железы, на втором – рак легких, на третьем – рак кожи. У женщин в структуре заболеваемости лидирует рак молочной железы, на втором месте – рак кожи, на третьем — рак тела матки, — добавил эксперт.

Онкологи напоминают: современная медицина добилась высоких результатов в лечении злокачественных новообразований. На ранних стадиях эффективность лечения достигает 90%. Однако ранние формы рака не проявляются симптоматически. Чтобы выявить онкозаболевания на ранних стадиях необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, диспансеризацию, прислушиваться к своему самочувствию, вовремя лечить хронические заболевания и воспалительные процессы. При проявлении симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу и проходить лечение в специализированных медучреждениях онкологического профиля.

Специалисты НМИЦ онкологии Минздрава России также рекомендуют отказаться от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем. Следить за качеством и количеством употребляемой пищи, снизить употребление фастфуда и полуфабрикатов. Обязательно включить в режим дня физические нагрузки: ходьбу, занятия спортом, танцами. Это поможет поддерживать хорошую физическую форму, снизить стресс и улучшить психоэмоциональное состояние.

По материалам пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России