В Ростовской области произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса

В Батайске Ростовской области в тройном ДТП пострадали три пассажира рейсового автобуса, в том числе ребенок.

Авария произошла сегодня, 17 мая, в 15.10 в районе дома № 27, на улице Промышленной. 19-летний водитель на «ВАЗ 21100», по предварительным данным, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Mercedes-Benz С250, которым управлял 24-летний молодой человек. Mercedes двигался в попутном с ВАЗ направлении. После столкновения иномарка вылетела на встречку и врезалась в пассажирский автобус Volvo под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажирам автобуса 9, 18 и 39 лет была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом ищут свидетелей тройного ДТП с пострадавшими.

Фото УГИБДД по Ростовской области