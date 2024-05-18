Под Таганрогом ищут свидетелей тройного ДТП

Напомним, тройное ДТП произошло 17 мая под Таганрогом — на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в районе хутора Пятихатки.

Здесь столкнулись «Лада Гранта» (Яндекс.Такси), «КАМАЗ 732457» и Nissan Bluebird. В лобовом столкновении такси и Nissan пострадали 23-летний водитель «Лада Гранта» и его пассажир.

Разыскиваются свидетели случившегося. Если вы что-то знаете об этом ДТП или у вас имеется видео происшествия, обращайтесь по телефону: 8 (904) 505-18-98.

Ранее мы сообщали, что 17 мая на федеральной трассе М-4 «Дон» погиб 37-летний велосипедист.

Фото очевидцев ДТП