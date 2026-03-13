Главная » Без рубрики

 В Ростовской области проходит акция «Мартовский кот» по льготной стерилизации

Донские ветеринары рассказали о ключевых аспектах ответственного содержания питомцев.

В Ростовской области специалисты ветеринарной службы напомнили владельцам домашних животных о основах ответственного содержания питомцев, включая обязательную вакцинацию и стерилизацию. Об этом шла речь на встрече в региональном информационном центре «ТАСС Юг».

Заместитель начальника управления ветеринарии региона Дмитрий Кутовой акцентировал внимание на профилактике бешенства — опасного заболевания, эндемичного для донского региона. Благодаря оральной вакцинации диких животных случаи заражения стали единичными, однако защита домашних питомцев остается обязанностью хозяев. В прошлом году в регионе привили около 200 тысяч собак и 42 тысячи кошек, причем в государственных ветлечебницах эту процедуру проводят бесплатно. Заведующая ветлечебницей №4 Донского государственного ветеринарного референтного центра Екатерина Таракановская отметила, что вакцинировать нужно даже животных, не выходящих на улицу, а также регулярно проводить профилактические осмотры.

Отдельно обсудили контроль над численностью питомцев. Дмитрий Кутовой напомнил, что владельцы, не занимающиеся разведением, должны предотвращать нежелательное потомство, и стерилизация является самым гуманным методом.

В государственных клиниках области действует постоянная программа льготной стерилизации со скидкой 30%, а до конца марта в лечебницах Донского ГВРЦ проходит акция «Мартовский кот».

«Мифы о вреде стерилизации не обоснованы, риски минимальны, а польза для здоровья доказана. По акции в год у нас стерилизуется порядка тысячи животных, и акция набирает оборот и популярность», — подчеркнул Кутовой. Екатерина Таракановская добавила, что эта процедура значительно снижает риски онкологических и воспалительных заболеваний у животных в старшем возрасте.

Эксперты также обратили внимание на соблюдение Федерального закона №498-ФЗ об обращении с животными. Нарушения правил выгула, такие как отсутствие поводка или неуборка экскрементов, а также нахождение питомцев на улице без владельца, влекут административную ответственность.

Кроме того, специалисты назвали продукты, опасные для животных: шоколад, лук, чеснок и избыток углеводов. Для теплого донского климата остается актуальной и круглогодичная защита от клещей с помощью специальных средств.



