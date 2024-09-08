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В Ростовской области продолжается голосование на довыборах в Госдуму РФ

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По информации на 15 часов 8 сентября, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 38%, сообщает Избирательная комиссия Ростовской области.

Новости Ростовской области

Также 8 сентября — в последний день голосования — проходят дополнительные выборы депутатов в Зернограде и Шахтах, в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.

Продолжается голосование на выборах депутатов городских дум Азова, Батайска и Таганрога, на довыборах депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Избирательные участки будут работать до 20 часов. Для получения избирательного бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ.

Напомним, в регионе на 88 депутатских мандатов претендуют 357 кандидатов. Большинство из зарегистрированных Избирательной комиссией Ростовской области претендентов на депутатский пост принимают участие в муниципальных выборах — 321 кандидат от восьми партий и 30 самовыдвиженцев. Шесть человек претендуют за пост депутата Государственной Думы РФ.

Фото: телеграмм-канал Избирательной комиссии Ростовской области

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Таганрогская правда
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