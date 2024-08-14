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В Ростовской области 357 кандидатов поборются за 88 мандатов депутатов на выборах в сентябре

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Большинство из зарегистрированных Избирательной комиссией Ростовской области претендентов на депутатский пост примут участие в муниципальных выборах — 321 кандидат от восьми партий и 30 самовыдвиженцев.

Власть

Шесть человек претендуют за пост депутата Государственной Думы РФ. 37 — отказались от регистрации или не смогли собрать необходимый пакет документов.

«Избирательная система на Дону работает отлажено и точно. Выборная кампания стартовала активно. Условия для конкуренции и альтернативность обеспечены. Так, к выборам депутата Госдумы проявили интерес основные политические силы страны. Кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко» и «Новые люди», — отметил заведующий кафедрой социологии Южно-Российского института управления РАНХиГС Роман Овчаренко.

По мнению эксперта, итог голосования зависит от самих участников — их программ, активности, умения отстоять свою позицию.

«357 кандидатов на 88 мандатов — это показатель высокой конкурентности нынешних выборов, интереса и готовности к борьбе региональных отделений ведущих политических партий. Те же, кто не демонстрирует желания работать на объединение общества и «патриотический консенсус», собрали минимум подписей жителей и остались в стороне от выборов, хотя процент отказов в осенней выборной кампании был минимальным, — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Нечушкин.

Отметим, что уже на этой неделе стартует предвыборная агитация на телевидении, в печатных и Интернет-СМИ. Осуществлять общественный контроль за ходом кампании будут эксперты НОМ и Общественной палаты Ростовской области.

Единый день голосования в России назначен на 8 сентября 2024 года. В этот день в Азове, Батайске и Таганроге пройдут основные выборы депутатов городских дум. Кроме того, в Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах и Зернограде, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов состоятся дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Депутата Государственной Думы выберут по Южному одномандатному избирательному округу № 152.

По материалам ИА «Дон 24», фото из архива (Избирательная комиссия Ростовской области)

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Таганрогская правда
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