В Ростовской области привели в порядок около 600 км дорог

В Ростовской области почти завершен сезон дорожных работ, отремонтировано более 95% запланированных в этом году объектов.

По словам заместителя главы региона – министра транспорта Виталия Кушнарева, приведено в порядок около 600 км донских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Примерно 100 км улично-дорожной сети в муниципалитетах будут завершены уже в ближайшее время. Кстати, ремонт более чем на 30 дорожных объектах был завершен досрочно.

Рабочие не только обновили дорожное полотно, но и обустроили пешеходные зоны, остановки, тротуары, нанесли разметку.

Ранее мы рассказали, что Юрий Слюсарь предложил донским чиновникам проехать на ростовских автобусах.

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