Главная » #ЖКХ

В Ростовской области привели в порядок около 600 км дорог

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

В Ростовской области почти завершен сезон дорожных работ, отремонтировано более 95% запланированных в этом году объектов.

#ЖКХ

По словам заместителя главы региона – министра транспорта Виталия Кушнарева, приведено в порядок около 600 км донских дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Примерно 100 км улично-дорожной сети в муниципалитетах будут завершены уже в ближайшее время. Кстати, ремонт более чем на 30 дорожных объектах был завершен досрочно.

Рабочие не только обновили дорожное полотно, но и обустроили пешеходные зоны, остановки, тротуары, нанесли разметку.

Ранее мы рассказали, что Юрий Слюсарь предложил донским чиновникам проехать на ростовских автобусах.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru