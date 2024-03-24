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В Ростовской области при столкновении фуры и иномарки пострадал 14-летний подросток

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Авария произошла вчера, 23 марта, на автодороге «Егорлык-Сальск». Травмы также получила женщина — водитель легкового автомобиля.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию 23 марта в 16.20. На 2 км автодороги «Егорлык-Сальск» водитель «Тойота Королла», выезжая с прилегающей территории, по предварительной информации, не предоставила преимущество в движении большегрузу «КАМАЗ» и совершила с ним столкновение.

В результате ДТП водитель и 14-летний пассажир автомобиля «Тойота Королла» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге 22 марта пешеход попал под автобус.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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авария ГИБДД ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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