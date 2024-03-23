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Вечером в Таганроге пешеход попал под автобус

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Вчера, 22 марта, в Таганроге водитель автобуса сбил мужчину, который вечером переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Таганрога Яна Султанова.

Новости Таганрога

Происшествие случилось около десяти часов вечера на улице Чехова в районе дома № 262. По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса «МАЗ» сбил 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора. Согласно п. 4.1 ПДД, в темное время суток пешеход должен иметь на верхней части одежды светоотражающий элемент.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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