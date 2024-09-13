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В Ростовской области при столкновении двух авто погибли четыре человека

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Авария, унесшая жизни четырех человек, произошла утром 13 сентября в Орловском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию  в 09.30. На 130 километре + 100 метров автодороги «Котельниково-Песчанокопское» в Орловском районе 53-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, выехал на встречку, где выезд не запрещен, и допустил столкновение со встречным Renault Duster. Renault управлял 81-летний мужчина.

«В результате аварии от полученных травм скончались четыре человека. Трое погибли на месте происшествия, один скончался в больнице», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

На месте погибли водители обоих автомобилей и 59-летняя пассажирка Renault Duster. В больнице — 56-летняя пассажирка Chevrolet Niva.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что еще одна смертельная авария произошла 13 сентября на 1012 км федеральной трассы М-4 «Дон».

Фото ГАИ по РО

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авария ГАИ Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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