В Ростовской области при столкновении двух авто погибли четыре человека

Авария, унесшая жизни четырех человек, произошла утром 13 сентября в Орловском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 09.30. На 130 километре + 100 метров автодороги «Котельниково-Песчанокопское» в Орловском районе 53-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, выехал на встречку, где выезд не запрещен, и допустил столкновение со встречным Renault Duster. Renault управлял 81-летний мужчина.

«В результате аварии от полученных травм скончались четыре человека. Трое погибли на месте происшествия, один скончался в больнице», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

На месте погибли водители обоих автомобилей и 59-летняя пассажирка Renault Duster. В больнице — 56-летняя пассажирка Chevrolet Niva.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что еще одна смертельная авария произошла 13 сентября на 1012 км федеральной трассы М-4 «Дон».

Фото ГАИ по РО