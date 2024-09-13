Грузовик выехал на «встречку»: на М-4 «Дон» произошла смертельная авария сегодня утром

Движение по трассе в южном направлении затруднено.

Сегодня, в 9 часов 30 минут, на 1012 км 700 м автодороги М-4 «Дон» случилось ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщат ГИБДД по Ростовской области.

50-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос», по предварительным данным, допустил наезд на центральное металлическое барьерное ограждение с последующим выездом на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Грет Волл». 34-летний водитель легкового авто в результате столкновения скончался на месте происшествия, сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте аварии, обстоятельства произошедшего уточняются.

На трассе из-за ДТП произошел затор, движение в южном направлении затруднено, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют отвод транспорта.

Фото: ГИБДД по РО