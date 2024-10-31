В Ростовской области преподаватель колледжа 3 года получала взятки от учащихся

Бывшая сотрудница одного из колледжей Новочеркасска признана виновной в коррупционных преступлениях по 7 эпизодам.

Установлено, что с 2020 по 2022 годы женщина неоднократно получала взятки от учащихся колледжа за сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки теоретических знаний. «Мзду» преподаватель также брала за содействие в успешной защите выпускных квалификационных работ. Общая сумма взяток составила более 158 тысяч рублей.

«Фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), по 7 эпизодам», — сообщает Следком по Ростовской области.

Приговором суда бывшему преподавателю колледжа назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. В течение 4 лет осужденной запрещено заниматься профессиональной педагогической деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что житель Таганрога получил 8 лет колонии за покушение на дачу взятки.

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